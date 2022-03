Veröffentlicht am 11. März 2022 von wwa

RENGSDORF – Verkehrsunfallflucht in der Westerwaldstraße in Rengsdorf

Donnerstagvormittag, 10. März 2022, ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:30 und 11:30 Uhr in der Westerwaldstraße in Rengsdorf eine Verkehrsunfallflucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei beschädigte die Fahrerin eines silbernen VW-Golf, älteres Baujahr, mit dem amtlichen Kennzeichen MZH-? oder MZG-? beim Einparken einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai. Der PKW der Unfallverursacherin dürfte im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt sein. Die Unfallverursacherin entfernte sich unmittelbar nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei