Veröffentlicht am 12. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Karneval im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen

Den aktuellen Ereignissen zugestanden, war es in diesem Jahr keine überschwängliche oder gar ausgelassene Karnevalsfeier im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen, aber ein bisschen Abwechslung und gute Laune wollte man den Bewohnerinnen und Bewohnern schon gönnen. Schließlich ist nur einmal im Jahr Karneval! Außerdem hatten sich an Weiberfastnacht ganz schnell Möhnen gefunden, und schwuppdiwupp mussten einige Krawatten „dran glauben“. Zur Kaffeezeit gab es dann selbstgebackene Kräppelchen, Knabbergebäck und leckere Schaumküsse. Und auch zu einem Gläschen Eierlikör wurde auch nicht nein gesagt. In heiterer Stimmung zu den bekannten Karnevalsliedern Schunkeln und Mitsingen, hier und da einmal ein Tänzchen wagen oder sich ein wenig kostümieren. Wer will das den Senioren verbieten? Und voller Zuversicht hoffen nun alle auf bessere und friedlichere Zeiten und auf eine „richtige“ Karnevalsfeier im Café Mocca im nächsten Jahr!