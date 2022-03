Veröffentlicht am 12. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wandervögel rund um Herpteroth am Mittwoch, 16. März 2022, wieder unterwegs

Die Wandervögel sind wieder unterwegs. Es geht am Mittwoch, 16. März 2022, rund um Herpteroth. Nach längerer Pause starten die Wandervögel wieder zu ihren traditionellen Wanderungen. Der Weg führt diesmal nicht durch Wald. Es sind circa sieben Kilometer auf guten Wegen ohne große Höhenunterschiede und ist eine geführte Wanderung, an der ohne Anmeldung teilgenommen werden kann. Hunde können gerne mitwandern. Start ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz vor der Kirche und dem Gemeindehaus in Oberwambach. Die gültigen Coronaregeln sind zu beachten. Infos: 02681/2890. Horst Pitsch Leuzbacher Weg 46 57610 Altenkirchen