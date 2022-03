Veröffentlicht am 13. März 2022 von wwa

DAADEN – „Abenteuer Heimat“: Gemeinsam die Region neu entdecken – Neue Veranstaltungsreihe des Kreises startet in Daaden – Unbekanntes, Geschichtliches und Faszinierendes in der Region

Am Sonntag, 27. März, startet Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen eine neue Veranstaltungsreihe: „Abenteuer Heimat“ ist der Titel. Worum es geht? Ganz einfach: Rheinland-Pfalz wird dieses Jahr 75 Jahre alt – Grund genug, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und Zusammenhänge zu verstehen. Denn vieles ist gefühlt zwar Alltag, aber doch voller Überraschungen. Auch im Landkreis Altenkirchen gibt es Unbekanntes, Geschichtliches und Faszinierendes zu entdecken. Die Kreisvolkshochschule und der Westerwald Touristik-Service bieten daher dieses Jahr eine Veranstaltungsreihe mit spannenden Exkursionen und Führungen von Willroth bis Friesenhagen an. Geplant sind derzeit 17 Veranstaltungen bis Ende Oktober.

Los geht es am 27. März in Daaden: Die dortige Barockkirche überragt das malerische Ortsbild. Sie wurde 1722 bis 1724 gebaut und gehört zu den schönsten Schöpfungen des Barocks im Westerwald. Mit ihren 1.200 Sitzplätzen ist sie zugleich eine der größten Kirchen im Rheinland. Der Daadener Ortskern zeugt von der langen Bergbaugeschichte. Ulrich Meyer als Gästeführer begleitet die Teilnehmenden auf einer spannenden Zeitreise. Treffpunkt ist um 14.25 Uhr am Eingang der Barockkirche. Es gelten die dann aktuellen Corona-Regelungen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum Alter von 12 Jahren zahlen 2 Euro, ab dem Alter von 13 Jahren kostet die Teilnahme 5 Euro, zu zahlen vor Ort. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule ab sofort entgegen: Web: vhs.kreis-ak.eu, Mail: kvhs@ak-kreis.de, Telefon: 02681-812213.

Die weiteren Veranstaltungen der Reihe „Abenteuer Heimat“ und die jeweiligen Referenten und Kosten für die Teilnahme in der Übersicht:

Erzquellbrauerei in Mudersbach – Führung und Besichtigung, Sonntag, 10. April, 14.30 bis 16 Uhr

Erzquell-Brauerei – 10 Euro

Klosterdorf Marienthal, Sonntag, 24. April, 14 bis 16 Uhr, Uwe Steiniger – 5 Euro

Führung im Walzwerk Wissen, Freitag, 6. Mai, 14 bis 16 Uhr, Berno Neuhoff – 5 Euro

Schlossführung Schönstein, Sonntag, 8. Mai, 11 bis 13 Uhr, Dr. Jens Friedhoff – 5 Euro

Rote Kapelle in Friesenhagen, Sonntag, 22. Mai, 14.30 bis 16.30 Uhr, Hermann Mockenhaupt – 5 Euro

Wald im Westerwald – gestern, heute, morgen, Sonntag, 5. Juni, 11 bis 12.30 Uhr, Dr. Franz Straubinger – 5 Euro

Siegerländer Dom in Niederfischbach, Sonntag, 19. Juni, 14.30 bis 16.30 Uhr, Gertrud Schlechtriemen – 5 Euro

Fachwerkdorf Mehren und Kirche, Sonntag, 3. Juli, 14.30 bis 16 Uhr, Armin Schnabel – 5 Euro

Das Raiffeisenmuseum in Hamm, Sonntag, 17. Juli, 14 bis 16 Uhr, Freyja Schumacher – 5 Euro

Familienschatzsuche – Tierpark Niederfischbach, Sonntag, 24. Juli, 14.30 bis 17 Uhr, Achim Heinz – 5 Euro

Der Druidenstein, Sonntag, 14. August, 14.30 bis 16.30 Uhr, Frank Wolff – 5 Euro

Grube Georg in Willroth, Sonntag, 28. August, 14.30 bis 16 Uhr, Jürgen Kalscheid – 5 Euro

Der Bismarckturm in Altenkirchen am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 11. September, 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr, Ulrich Stope – 5 Euro

Motorradmuseum in Steinebach, Sonntag, 25. September, 14.30 bis 16 Uhr, Gerhard Weller – 5 Euro

Kapellenweg Wissen, Sonntag, 9. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr, Bernd Schmitz oder Bruno Wagner – 5 Euro

Besucherbergwerk Grube Bindweide und Barbaraturm Malberg, Sonntag, 23. Oktober 14.30 bis 16.30 Uhr, Peter Thönig – 5 Euro

Foto: Auftakt zur Reihe „Abenteuer Heimat“ ist am 27. März in Daaden. (Foto: Peter Lindlein)