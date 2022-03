Veröffentlicht am 11. März 2022 von wwa

STEHBACH – Fahrbarer Hühnerstall geht in Stebach in Flammen auf – Glucke mit vier Küken tot

Die Feuerwehr Großmaischeid wurde am Freitag, 11. März 2022, gegen 5.25 Uhr bereits zum zweiten Mal für diese Woche zu einem Brand nach Stebach gerufen. Am Dienstagabend, 8. März 2022, brannten bereits drei Mülltonnen. Am Freitagmorgen ging ein fahrbarer Hühnerstall in Flammen auf.

In dem Stall befanden sich eine Glucke mit vier Küken. Für sie gab es keine Rettung mehr, obwohl die Feuerwehr sehr schnell vor Ort war. Beim Eintreffen stand der Stall bereits voll in Flammen. Ein Übergreifen des Brandes auf einen nahen Holzstapel, Bäume und weitere Nebengebäude konnte verhindert werden. Das Feuer als solches war schnell gelöscht und der Sachschaden blieb zum Glück gering.

Die Drehleiter aus Dierdorf war mitalarmiert worden, brauchte aber nicht in den Einsatz gebracht werden. Ebenso konnte der Rettungsdienst sehr schnell wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Die anwesende Polizei aus Straßenhaus verfügte, dass die Kollegen der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen. Fotos: Feuerwehr VG Dierdorf