Veröffentlicht am 11. März 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfallflucht im Kurvenbereich auf der Steinshardter Straße in Rödder

Mittwochnachmittag, 09. März 2022, kam es im Kurvenbereich auf der Steinshardter Straße in Rödder zur Berührung zweier Pkw. Beide Unfallbeteiligten hielten an, nach Begutachtung des Schadens, stieg eine Unfallbeteiligte wieder in ihren Pkw und fuhr Richtung Steinshardt davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei