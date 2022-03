Veröffentlicht am 10. März 2022 von wwa

DAADEN – Wohnungseinbruch am vergangenen Wochenende in der Straße Im Mühlengründchen in Daaden

Im Zeitraum von Samstag bis Montag, 05. bis 07. März 2022, zwischen 12:00 und 19:45 Uhr nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner und brachen in ein Wohnhaus in der Straße Im Mühlengründchen ein. Sie hebelten im rückwärtigen Bereich ein Kellerfenster auf und gelangten so ins Haus, durchsuchten die Räume und entwendeten Kleidung und Schmuck im Wert von über 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei