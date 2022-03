Veröffentlicht am 10. März 2022 von wwa

MONTABAUR – Eine Vielzahl an Handyverstößen

Durch die Polizei Montabaur wurden allein am Dienstag und Mittwoch, 08. und 09. März 2022, im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit eine Vielzahl an Handyverstößen festgestellt und geahndet. Hinzu kamen noch einige Anzeigen gegen Verkehrsteilnehmer, bei denen aufgrund technischer Änderungen die Betriebserlaubnis am Fahrzeug erloschen war. Auf insgesamt elf Verkehrsteilnehmer kommt ein Bußgeldverfahren zu.

Die Nutzung von Handys oder Smartphones am Steuer wird mit 100 Euro Geldstrafe zuzüglich Gebühren geahndet, darüber hinaus wird 1 Punkt im Fahreignungsregister (Flensburg) notiert.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Nutzung von Handys und Smartphones am Steuer, nach neuesten Studien wird angenommen, dass nahezu jeder zehnte Verkehrsunfall auf die Nutzung technischer Geräte während der Fahrt und der damit einhergehenden Ablenkung zurückzuführen ist. Quelle: Polizei