Veröffentlicht am 11. März 2022 von wwa

RENNEROD – Spielerisch zu einem besseren Katastrophenschutz – Michael Wäschenbach MdL und Bürgermeister Gerrit Müller besuchen die Firma Simplements in Rennerod

Montag, 08. März 2022, besuchten Michael Wäschenbach MdL und Bürgermeister Gerrit Müller die „Simplements GmbH“ in Rennerod, um sich im Gespräch mit Inhaber Boris Schaffrin vom breiten Leistungsspektrum im Bereich der kundenspezifischen Softwareentwicklung zu überzeugen. Simplements besteht seit 2004 und beschäftigt derzeit neun Mitarbeiter. Rund 80 Prozent aller Aufträge kommen aus dem BOS-Bereich (BOS: Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben). Im Vordergrund steht hier eine Software namens „LEVESO“, die bei der täglichen Lehrgangsplanung und Verwaltung unterstützt und beispielsweise von Landesfeuerwehrschulen eingesetzt wird. Aber auch im Ausland kommt das Produkt zum Einsatz. Zudem hat Simplements mit „kriSta.rlp“ eine maßgeschneiderte Lösung für die rheinland-pfälzische Landesregierung entwickelt, die es beteiligten Akteuren ermöglicht, sich einen schnellen Überblick über verschiedene Lagen zu verschaffen. Die Software erfüllt somit eine Monitoringfunktion und kann an verschiedene Lagen angepasst werden: beispielhaft sei hier die Pandemie oder die Situation im Ahrtal genannt. Aktuelle Lagen können so besser im Blick behalten werden, um notwendige Maßnahmen rasch einzuleiten und zu koordinieren.

Gemeinsam mit einer Partnerfirma aus Koblenz arbeitet Simplements derzeit auch an einer digitalen Variante des Brettspiels „neustart“. Das Ziel des Vorhabens besteht darin, mögliche Blackout-Simulationen, z. B. einen Stromausfall, digital abzubilden. Landkreise und andere Gebietskörperschaften sollen so die Möglichkeit bekommen, spezifische Krisenszenarien auf Basis echter Daten zu simulieren. Spielerisch kann dann nachvollzogen werden, zu welchen Herausforderungen es im Ernstfall und in der Realität kommen könnte – so kann die Vorbereitung verbessert werden.

„Ich bin immer wieder überrascht, in welchen Domänen unsere heimischen Firmen unterwegs sind. Die Software von Simplements hilft dabei, (kritische) Lagen im Auge zu behalten und Gefahren frühzeitig zu identifizieren. Das ist wichtig und dient am Ende unser aller Sicherheit. Ich kann mir gut vorstellen, die digitale Version von ‚neustart‘ zu gegebener Zeit auch mit meinen Bürgermeisterkollegen zu spielen, um Verbesserungspotenziale zu herauszuarbeiten“, so Gerrit Müller.

Dem schließt sich auch der Landtagsabgeordnete an: Simplements entwickelt wichtige Software, die dabei helfen kann, die Resilienz unserer Länder und Kommunen zu verbessern. So wird schnelles Handeln möglich. Die Digitalisierung eröffnet hier echte Chancen. Diese sollten wir nutzen.