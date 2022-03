Veröffentlicht am 11. März 2022 von wwa

VG KIRCHEN – WIR WESTERWÄLDER und Wirtschaftsförderung Kirchen wollen stärker kooperieren

Wirtschaftsförderer Tim Kraft und Sandra Köster, Vorständin der Wir Westerwälder gAöR, trafen sich zum gemeinsamen Austausch und legten Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Sinne der Unternehmen vor Ort fest.

„Es ist schön sich einmal persönlich getroffen zu haben, um Ziele von Angesicht zu Angesicht besprechen zu können. Wir freuen uns, dass sich Frau Köster bei uns vor Ort vorgestellt hat, da der persönliche Kontakt die Zusammenarbeit stärkt“, freut sich Tim Kraft, Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kirchen.

Die Wir Westerwälder gAöR mit Sitz in Dierdorf ist die Gemeinschaftsinitiative der drei Landkreise Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis und arbeitet eng mit den drei Wirtschaftsförderungen und dem Westerwald Touristik-Service zusammen.

„Wir haben uns in dem Gespräch ausgetauscht und Wünsche geäußert, um auch die Unternehmen in der Region unterstützen zu können, denn dafür ist sowohl die Wirtschaftsförderung als auch Wir Westerwälder da“, so Sandra Köster, Vorständin der Wir Westerwälder. „Mit Frau Vitt und Herrn Kraft ist vor Ort ein agiles Team vorhanden, die wir gerne mit unserem Angebot unterstützen möchten. Dies kann beispielsweise über eine Unternehmensdatenbank oder auch die Fachkräfteinitiative “Westerwälder Naturtalente“ erfolgen, die wir die letzten zwei Jahre vermehrt ausgebaut haben.“

Tim Kraft führt weiter aus, „dass die Einführung der Plattform „Westerwälder Naturtalente“ eine tolle Möglichkeit für Unternehmen bietet, Fachkräfte zu finden, denn der Fachkräftemangel betrifft so gut wie jedes Unternehmen, mit welchem wir als Wirtschaftsförderung in Kontakt treten. Hier gilt es, Kirchturmdenken zu vermeiden und gemeinsame Synergien zu nutzen, statt in jedem Kreis oder den Verbandsgemeinden Parallelstrukturen aufzubauen. Daher werden wir die Plattform der Westerwälder Naturtalente bei den Unternehmen vor Ort bewerben, da diese einen echten Mehrwehrt bieten kann.“

Professionelles Standortmarketing benötigt eine Dachmarke. „Die Verbandsgemeinde Kirchen liegt am äußersten Rand des Westerwaldes, aber das gemeinschaftliche Auftreten des Westerwaldes als Region ist auch zugleich ein Mehrwert, von dem wir als VG Kirchen profitieren können. Daher ist es wichtig, die Marke Westerwald zu nutzen als Teil des Landkreises Altenkirchen“, so Kraft.

Abschließend halten beide fest, dass man sich regelmäßig austauschen möchte, um die gemeinsamen Entwicklungsmöglichkeiten zu nutzen. Auf den Internetseiten der Wirtschaftsförderung (www-wfk-sieg.de) gelangt man auch auf die Westerwälder Naturtalente (westerwaelder-naturtalente.de).

Foto: Sandra Köster (Wir Westerwälder) und Wirtschaftsförderer Tim Kraft diskutierten in Kirchen über Möglichkeiten einer Kooperation.