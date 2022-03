Veröffentlicht am 10. März 2022 von wwa

MONTABAUR – Schulgebäude durch Feuer beschädigt

Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 04. bis 07. März 2022, wurde durch ein Feuer ein Teil der Außenfassade der Joseph-Kehrein-Grundschule beschädigt. Unbekannte Täter hielten sich in dem Zeitraum im Bereich des Mensaeingangs auf und entzündeten dort größere Mengen Papier. Die Flammen beschädigten neben der angrenzenden Außenwand auch ein Leitungsrohr, in dem ein Internetkabel verlief. Das wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird von der Polizei im hohen vierstelligen Eurobereich gesehen. Hinweise werden erbeten und sind an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefon: 02602 9226-0, oder E-Mail: pimontabaur@Polizei.rlp.de, zu richten. Quelle: Polizei