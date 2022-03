Veröffentlicht am 10. März 2022 von wwa

MAINZ-BITBURG – GdP und FREIE WÄHLER tauschen sich aus – Fraktionsvorsitzender Joachim Streit trifft rheinland-pfälzische GdP-Vorsitzende Sabrina Kunz

Ein interessanter Meinungsaustausch fand im Rahmen eines Besuchstermins der Vorsitzenden der größten Polizeigewerkschaft in Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, beim Fraktionsvorsitzenden der FREIEN WÄHLER im Landtag, Dr. Joachim Streit, in Bitburg statt.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die personelle Ausstattung der Polizeidienststellen. Weitere wichtige Polizeithemen kamen aber auch zur Sprache: fehlende oder mangelhafte Polizeiausrüstungen, die materielle Ausstattung der Wasserschutzpolizei und die Neubeschaffung von Polizeihubschraubern.

Über die vom Land avisierte Gesamtzahl von 10.000 Polizeikräften im Einsatz hinaus fühlte sich Joachim Streit nach dem Gespräch bestätigt: „Ein attraktiver Polizeiberuf muss mit der persönlichen Lebensplanung einhergehen, um auch junge Menschen von diesem Berufsweg – auch angesichts der latenten Gefahrenlage – zu überzeugen.“

In den kommenden Jahren werden viele erfahrene Kräfte in den Ruhestand verabschiedet und ständig kommen neue Aufgaben auf die Polizei zu (Montagsspaziergänge, Demonstrationen und Sportereignisse). Dazu fordert Streit ganz klar: „Eine Aufstockung auf 11.000 Polizeieinsatzkräfte sowie die verstärkte Einbindung von Fachleuten wie IT-Spezialisten, Cyber-Fachkräfte, etc. bedarf einer angepassten Werbung und enormer Anstrengungen. Dazu muss das Land die finanzielle Basis schaffen. Die Bürger haben ein Anrecht darauf, dass ihrem gesteigerten Sicherheitsbewusstsein Rechnung getragen wird.“