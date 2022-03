Veröffentlicht am 10. März 2022 von wwa

BERLIN – Nahrungsmittelproduktion ist Hauptaufgabe von unserer heimischen Landwirtschaft – Erwin Rüddel zur derzeitigen Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln

„Die Kriegsauswirkung Russlands gegen die Ukraine hat massive Auswirkungen auf die weltweiten Agrarmärkte. So wird deutlich, wie wichtig es ist innerhalb der Europäischen Union Souveränität auch im Bereich der Lebensmittelversorgung zu haben. Dabei wird ebenso deutlich, wie wichtig es ist, dass die Nahrungsmittelproduktion Hauptaufgabe unserer Landwirtschaft vor Ort sein muss“, betont der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier nimmt damit Bezug auf die Sondersitzung des Agrarausschusses in Berlin vom Mittwoch. „Auch bei uns“, so Rüddel, „machen sich die Menschen Gedanken über die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, denn an der Supermarktkasse sind die Folgen des Krieges für unsere Bürgerinnen und Bürger massiv zu spüren.“

Der Abgeordnete weist darauf hin, dass unsere Tierhalter durch die hohen Futterkosten vor enormen Problemen stehen. „Auch wenn bei uns die Versorgungslage nicht gefährdet ist, so ist die Frage der Nahrungsmittelsicherheit eine Frage, mit der man sich nun umgehend beschäftigen muss“, konstatiert Rüddel.

Aus diesem Grund habe die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag die Sondersitzung des Agrarausschusses beantragt. „Wir haben schließlich auch eine Verantwortung für die Welternährung. Viele Menschen in anderen Regionen sind insbesondere auf Getreideimporte aus der Ukraine angewiesen. Diese Menschen dürfen wir mit den Auswirkungen nicht allein lassen“, bekräftigt Erwin Rüddel.