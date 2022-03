Veröffentlicht am 12. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz – Preisexplosion auf dem Strom- und Gasmarkt – Verbraucherzentrale informiert in Web-Seminaren zu den drängendsten Fragen

Seit Wochen stehen die Energietelefone der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nicht still. „Anfragen zu unzulässigen Kündigungen von Stromverträgen, massiven Preiserhöhungen und überzogenen Anpassungen von Abschlagszahlungen stehen dabei im Mittelpunkt“, so Fabian Fehrenbach Energierechtsexperte der Verbraucherzentrale. Auf diese gestiegene Nachfrage reagiert die Verbraucherzentrale mit regelmäßigen Web-Seminaren für Betroffene und Interessierte.

Das nächste Web- Seminar findet am 21. März um 18 Uhr statt.

Eine Anmeldung für die Web-Seminare „Preisexplosion auf dem Strom- und Gasmarkt – Meine Rechte als Verbraucher“ ist unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp notwendig. Das Seminar ist kostenlos.

Für die Teilnahme werden ein Computer/Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser bitte Microsoft Edge, Mozilla Firefox oder Google Chrome verwenden. Weitere Informationen und der Link zum Web-Seminarraum werden nach der Anmeldung zugeschickt.

Fragen rund um das Thema beantworten die Energierechtsberater in den örtlichen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale. Die Beratung kostet 18 Euro. Eine Terminvereinbarung unter Telefon (06131) 28480, per E-Mail an energierecht@vz-rlp.de oder online unter www.verbrau-

cherzentrale-rlp.de/onlinetermine-rlp ist erforderlich.

Für weitere Informationen und kostenlose telefonische Beratung: Energierechtstelefon Rheinland-Pfalz: 0800 / 60 75 500 (kostenfrei). Montag, Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr.