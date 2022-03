Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

OBERIRSEN – Neue Videoserie für „Wir Westerwälder“ – Neun Kurzfilme zum Thema „Landschaft. Leute. Leistung.“

Das Regionalmarketing für den Westerwald nimmt weiter Fahrt auf. Um die zahlreichen Stärken der Region auch in bewegten Bildern sichtbarer zu machen, hat die Gemeinschaftsinitiative „Wir Westerwälder“ bereits im letzten Jahr drei verschiedene Videofilme vorgestellt. Passend zum Motto „Landschaft, Leute, Leistung.“ konnten die drei Kurzfilme „Oh du schöner Westerwald!“, „Oh du sympathischer Westerwald!“ und „Oh du starker Westerwald!“ viele Wäller begeistern. Für alle, die sie noch nicht gesehen haben oder noch einmal anschauen wollen: auf der Website www.wir-westerwaelder.de sind die Filme jederzeit abrufbar.

2022 wird das Konzept „Landschaft. Leute, Leistung.“ in Imagefilmen weitergeführt. Die Videoserie „Wir Westerwälder Geschichten“ präsentiert gleich neun neue Kurzfilme, in denen Menschen aus dem Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis vorgestellt werden, die gerne in der schönen Landschaft zu Hause sind und sich durch ganz besondere Leistungen auszeichnen.

„Leistung muss sich dabei nicht immer in Zahlen zeigen“ so die Landräte Dr. Peter Enders (Kreis Altenkirchen), Achim Hallerbach (Kreis Neuwied) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis). „Gerade wenn Menschen sich engagieren, um ihr Wissen und ihre Passion großzügig mit anderen zu teilen, ist das eine ganz besondere Leistung. Ob es der Schreiner ist, der sein handwerkliches Können weitergibt, die Landwirtin, die neue Konzepte ausprobiert oder die ehrenamtliche Tätigkeit einer Gruppe für die Dorfgemeinschaft.“

Die neun Kurzfilme werden eine spannende Mischung unterschiedlicher Menschen und Ideen präsentieren und gehen übers ganze Jahr verteilt online. Am 10. März startet die Serie auf Facebook, Instagram und www.wir-westerwaelder.de ab 18 Uhr mit dem sympathischen Schreiner Frank Seifen aus Oberirsen, der im Westerwald seinen Lebenstraum verwirklicht hat. Dann folgt der zweite Beitrag am 24.März 2022 und der dritte Film erscheint am 7. April 2022 jeweils um 18 Uhr.