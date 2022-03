Verkehrsunfall in der Schloßstraße (L 278) in Wissen-Schönstein – Pkw rammt Häuser

Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

SCHÖNSTEIN – Verkehrsunfall in der Schloßstraße (L 278) in Wissen-Schönstein

Dienstagmorgen, 08. März 2022, gegen 08:05 Uhr, befuhr ein 54jähriger Fahrzeugführer mit seinem KIA Ceed die Schloßstraße (L 278) in Wissen-Schönstein aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Gebhardshain. Aufgrund von Sichtbehinderung durch die blendende Sonne kam er ausgangs einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der linken Fahrzeugfront gegen die beiden Reihenhäuser in der Schloßstraße 37 und 39. Am Fahrzeug und den beiden Häusern entstand Sachschaden. Quelle: Polizei