Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

HÖVELS – Pkw-Brand auf der Hauptstraße in Hövels

Dienstagvormittag, 08. März 2022, gegen 11:43 Uhr, geriet der Dacia Dokker einer 57jährigen Fahrzeugführerin aus ungeklärter Ursache im Motorraum in Brand. Trotz alarmierter Feuerwehr brannte das Fahrzeug komplett aus. Die Fahrbahn musste für circa 30 Minuten während der Lösch- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Von der freiwilligen Feuerwehr Wissen waren 15 Wehrleute im Einsatz. Am Fahrzeug entstand, so schätzt die Polizei circa 10.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei- Foto: Theis