Veröffentlicht am 12. März 2022 von wwa

KOBLENZ/HÖHR-GRENZHAUSEN – Lange Nacht der Beratung für den Studiengang Werkstofftechnik Glas und Keramik am 16. März

Der Studiengang Werkstofftechnik Glas und Keramik, den die Hochschule Koblenz am WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen anbietet, ist ein bundesweit einzigartiges, ingenieurwissenschaftliches Studienangebot mit hervorragenden Berufsaussichten in Forschung und Industrie. Am 16. März organisiert der WesterWaldCampus eine virtuelle „Lange Nacht der Studienberatung“, bei der Interessierte sich von 19 bis 22 Uhr ganz zwanglos und unkompliziert aus erster Hand informieren können.

„Der WesterWaldCampus bietet einen attraktiven Mix aus naturwissenschaftlichen Fächern und technischem Know-How. An unserem kleinen familiären Campus mit viel Begeisterung für praxisorieniertes Lernen und Forschen dreht sich alles um das weiße Gold des Westerwalds: den Rohstoff Ton und die Keramik“, erklärt Tina Klersy von der Studienberatung Werkstofftechnik Glas und Keramik. Doch wer denke, man sitze den ganzen Tag an der Drehscheibe und töpfere, habe weit gefehlt: „Statt Drehscheibe gibt es dort Hochleistungsmikroskope und auch die chemische und thermische Analyse in den Laboren ist vielmehr High-Tech als traditionelle Handwerkskunst.“

Bundesweit und international hat der kleine Campus in Höhr-Grenzhausen einen Spitzenruf in Sachen Ausbildung und Forschung: Die Nachfrage ist dreimal so groß wie die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen, die beispielsweise in der Automobilbranche, in der Elektrotechnik, in der Mobilfunkindustrie, in der Medizintechnik oder sogar in der Raumfahrt benötigt werden.

Weitere Informationen sowie der Link zu der Online-Veranstaltung finden sich unter www.hs-koblenz.de/wgk.