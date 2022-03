Veröffentlicht am 14. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – „Lord of the Toys“- Macher zu Gast in der Live Lounge – Wolfgang M. Schmitt moderiert Diskussion über Doku-Streifen

Erneut präsentieren die Live-Lounge-Macher einen besonderen Kulturabend: Am Freitag, 18. März, 20 Uhr, geht im Neuwieder Jugendzentrum Big House, Museumsstraße 4a, ein Filmabend mit außergewöhnlichem Rahmenprogramm über die Bühne. Gezeigt wird der eindringliche Dokumentarfilm „Lord of the Toys“ aus dem Jahr 2018.

Die Filmemacher haben darin eine Gruppe junger Menschen einen Sommer lang begleitet: die „Pfandangels“, eine Clique junger Erwachsener rund um den Webvideoproduzenten und YouTuber Max Herzberg aus Dresden. Der Film hinterlässt ein dystopisches Bild der ersten Generation junger Erwachsener, die ein Leben ohne Internet, YouTube und Instagram nicht kennen. Porträtiert werden sie und die Welt, in der ihre Lebensmodelle gedeihen: der Westen im Allgemeinen und der deutsche Osten im Speziellen.

Der Film erhielt 2018 bei der DOK Leipzig die „Goldene Taube“. Eine Auszeichnung, die vor allem wegen der Äußerungen der gezeigten Personen einige Kontroversen nach sich zog. Gezeigt wird eine Subkultur, in der grenzüberschreitendes Verhalten, rassistische Äußerungen, die Erniedrigung Schwächerer und öffentlicher Alkoholkonsum nicht verurteilt, sondern zum Teil durch Erfolg in den Sozialen Medien geadelt werden.

Die Veranstalter der Live Lounge geben nicht nur deshalb der Filmvorführung einen besonderen Rahmen: Anwesend sind „Toys“-Regisseur Pablo Ben Yakov und – Kameramann André Krummel. Sie stehen nach der Vorführung der Dokumentation für ein Publikumsgespräch zur Entstehung und Wirkung des Filmes zur Verfügung. Moderiert wird das Gespräch vom Filmkenner und Autor Wolfgang M. Schmitt. Eine überaus treffende Besetzung, ist er doch nicht nur ein ausgesprochener Cineast, sondern auch ein ausgewiesener Experte für das Phänomen des sogenannten „Influencers“ in den sozialen Medien – wie sein 2021 erschienenes Buch „Die Ideologie der Werbekörper“ beweist. Die Veranstaltung will dazu einladen, über Dokumentarfilme als Medium an sich, über den gezeigten Film im Besonderen und die dargestellten Phänomene, Verhaltensweisen und Subkulturen kritisch ins Gespräch zu kommen.

Die Veranstaltung findet statt unter den geltenden Corona-Bekämpfungs- und Hygieneregelungen. Es gilt die 2G+ Regelung, das heißt Besucherinnen und Besucher müssen einen Geimpften- oder Genesenennachweis vorlegen, sowie zusätzlich das Ergebnis eines offiziellen Schnelltests. Für Menschen, die bereits eine Boosterimpfung erhalten haben, gilt diese Testpflicht nicht.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 5 Euro, Einlass ab 19.30 Uhr, weitere Informationen zur Veranstaltung per E-Mail an livelounge@neuwied.de oder per Telefon 02631 802 174.