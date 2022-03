Veröffentlicht am 11. März 2022 von wwa

FLAMMERSFELD -Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz (KuLaDig)

Die VerbandsgemeindeAltenkirchen-Flammersfeld nahm 2021 am Landesprojekt KuLaDig teil mit dem Ziel, anhand ausgewählter Orte und Objekte das bedeutsame Wirken Raiffeisens zu beleuchten und am Ort selbst digital und multimedial verfügbar zu machen.

Über die Touristikerinnen Martina Beer und Cornelia Obenauer wurde eine kleine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den möglichen Inhalten und Darstellungsmöglichkeiten von F.W. Raiffeisen und seinem Leben auseinandersetzte.

Schnell war deutlich, dass die Objekte mit Bezug zu Raiffeisen eines inhaltsschweren Themenbeitrags bedürfen, um den historischen und biografischen Kontext angemessen zu vermitteln. Der Beitrag der derzeit als „Objekt des Monats März“ veröffentlicht ist, wurde vom Projektteam, Studierenden der Universität Koblenz-Landau und mit Hilfe tatkräftiger Unterstützung von Raiffeisenkennern aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verfasst.

Neben dem Themenbeitrag und den ortsbezogenen „KuLaDig-Objekten“, die sich in der Endphase der redaktionellen Bearbeitung befinden, wurde im Teilprojekt auch ein interaktiver virtueller 360 Grad Rundgang durch das Raiffeisenhaus in Flammersfeld erstellt. Mithilfe dieses Rundganges können die Ausstellungsräume virtuell besucht und etliche Inhalte und multimediale Bestandteile via Mausklick angeschaut werden.