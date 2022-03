Veröffentlicht am 8. März 2022 von wwa

NIEDERHÖVELS – Fahrzeugbrand in Niederhövels

Am Dienstagvormittag, 08. März 2022, um 11.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wissen zu einem Fahrzeugbrand in der Ortslage Niederhövels gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Pkw in hellen Flammen. Die Fahrerin hatte Rauch in dem Kleintransporter bemerkt, das Auto aber geistesgegenwärtig zum Halten bringen können. Auch konnte sie es sicher verlassen. Die Feuerwehr setzte zum Ablöschen Schaum und Wasser ein. Die junge Frau hatte einen Schock erlitten und wurde zunächst vorbildlich von den Mitarbeitern des Betriebs K&S Druck Schneider auf der gegenüberliegenden Straßenseite betreut. Später rief man noch einen Rettungswagen herbei. Im Einsatz unter der Leitung von Wehrführer David Musall waren fünfzehn Kräfte vor Ort. Dazu die Besatzung der Funkzentrale und die Polizei. Die Straßenmeisterei kümmerte sich um die beschädigte Fahrbahn. Von dem Pkw selbst blieb nur noch ein Gerippe übrig. (bt) Fotos: Bernhard Theis (6) Feuerwehr (1)