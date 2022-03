Veröffentlicht am 8. März 2022 von wwa

HOF – Ermittlungen nach Todesfall in einer Firma in Hof/Westerwald

Am Montagabend, 07. März 2022, wurde in einer Firma in Hof/Westerwald eine leblose Person aufgefunden. Einer ersten Einschätzung der Polizei zufolge ist von einem Fremdverschulden auszugehen. Die näheren Umstände sind derzeit noch unklar. Die Kriminaldirektion Koblenz hat gemeinsam mit der Polizeidirektion Montabaur und der Polizeiinspektion Hachenburg die Ermittlungen übernommen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Koblenz ist ebenfalls eingebunden. Quelle: Polizei