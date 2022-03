Veröffentlicht am 13. März 2022 von wwa

MORSBACH – Musikschulkonzerte in Bielstein und Morsbach

Musikschulkonzerte in Bielstein und Morsbach am Samstag, 26. März 2022 ab 16 Uhr in Bielstein und am Sonntag, 27. März 2022, in Morbach. Die Chorakademie der Musikschule der Homburgischen Gemeinden, die Chöre der Musikschule Morsbach und der Friesenhagener Kinderchor des Seelsorgebereichs Morsbach-Friesenhagen-Wildbergerhütte haben sich in Kooperation auf den Weg gemacht, um das Musical „Kwela, Kwela!“ aufzuführen. Darin geht es um eine Konferenz der Tiere Afrikas, weil ihnen das lebenswichtige Wasser gestohlen wurde.

Diese gemeinsame Aktion will deutlich machen, wie gut gemeinsames Musizieren für den Körper und die Seele ist. Gleichzeitig wird die Vielseitigkeit der Musikschularbeit gezeigt, denn im ersten Teil der Konzerte gibt es Soli und Ensemblenummern von Schülerinnen und Schülern der jeweiligen Musikschule in den unterschiedlichsten Stilen und mit vielen verschiedenen Instrumenten. Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Förderung der Musikschularbeit wird gebeten. Es gelten die tagesaktuellen Coronaregeln. Die detaillierten Konzertdaten: Samstag, 26. März 2022, 16 Uhr, Aula des Schulzentrums Wiehl-Bielstein, Sonntag, 27. März 2022, 16 Uhr Kulturstätte Morsbach