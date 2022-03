Veröffentlicht am 13. März 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ausbildungsoffensive läuft weiter – Badmintonabteilung der DJK Gebhardshain-Steinebach e.V. verfügt über zwei weitere lizensierte Trainerinnen

Seit etwa vier Jahren fließt bei den Badmintonfans der DJK viel Energie in den Aufbau eines breit aufgestellten Jugendteams. Bis zu 25 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren wuseln mehrfach wöchentlich in der Großsporthalle Gebhardshain herum. Trotz mehrerer Corona-Zwangspausen ist der Trainingseifer ungebrochen. Erste Turniere wurden mit Bravour gemeistert und mit Podestplätzen belohnt. Im Frühjahr stehen die Minimannschaftsmeisterschaften an, denen bereits alle entgegenfiebern. Bei Sichtungen des Badmintonverbandes Rheinland, sind die Gebhardshainer Kids durchweg aufgrund ihrer guten Technik aufgefallen und einige für die Altersklassentalentteams nominiert worden.

Das alles basiert auf einem motivierten und vor allem gut ausgebildeten Trainerteam. Mit Julia Klein und Anna Hoß legten zwei weitere Eigengewächse die Prüfung zum C-Trainer Leistungssport erfolgreich ab. Da durch Ausbildung oder Studium immer wieder Lücken gerade bei den jungen Trainern gerissen werden, bleibt der Verein am Ball. Die nächsten U 15 Spieler warten auf ihre Chance, einen Trainerlehrgang zu absolvieren und eine kontinuierliche Nachwuchsförderung auf hohem Niveau sicher zu stellen. Unterstützung erfährt die Badmintonabteilung dabei immer wieder vom Hauptverein.