Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

BERLIN – „In Deutschland lebende Russen sind nicht unsere Feinde!“ – Erwin Rüddel unterstützt Aufruf von Friedrich Merz

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel hat sich dezidiert hinter den Aufruf des CDU-Partei- und CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz gestellt, der in einem offenen Brief Anfeindungen gegen in Deutschland lebende Russinnen und Russen scharf verurteilt hat. „Die CDU steht auch an der Seite russischsprachiger Menschen in Deutschland“, erklärte Rüddel.

„Unser Feind ist weder das russische Volk, noch sind es die Menschen, die sich ihm nahe und verbunden fühlen. Ich weiß: Auch ihnen liegen Verständigung, Frieden und Versöhnung am Herzen. Ich weiß, dass die aktuelle Situation auch für sie schwierig ist“, so Merz. Es gehe „nicht zuletzt darum, wie wir in Deutschland zusammenleben.“ Dieses Zusammenleben könne nur auf dem Boden von Demokratie, Freiheit und Respekt funktionieren.

„Das sind klare und notwendige Worte unseres CDU-Vorsitzenden an die Deutschen aus Russland und die russischen Staatsbürger in Deutschland“, sagte Erwin Rüddel. Es könne nicht angehen, dass Deutsche aus Russland und die russischen Staatsbürger ungerechtfertigten Anfeindungen ausgesetzt seien. „Friedrich Merz hat völlig recht, wenn er feststellt: Unser Feind ist weder das russische Volk, noch sind es die Menschen, die sich ihm verbunden fühlen. Die Verantwortung für den Krieg trägt allein Putin“, fügte der Parlamentarier hinzu.

Putin sei derjenige, der Demokratie, Freiheit und Respekt mit seinem Krieg angreife. „Deshalb müssen wir im Sinne unserer Werte und im Interesse unserer Sicherheit und unseres friedlichen Zusammenlebens in Deutschland zusammenhalten“, bekräftigte Erwin Rüddel.