Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

HACHENBURG – Versuchter Einbruch in Corona Teststelle des Test-Container der „Corona Drive In Teststelle“ in Hachenburg, in der Adolf-Kolping-Straße 11

Bereits am Samstag, 05. März 2022, kam es in dem Zeitraum zwischen 20:30 und 20:55 Uhr zu einem versuchten Einbruch in den Test-Container der „Corona Drive In Teststelle“ in Hachenburg, in der Adolf-Kolping-Straße 11. Unbekannte Täter manipulierten an der Zugangstür des Containers im Bereich des Türschlosses und ließen davon ab, als der im Container befindliche Zeuge diese Manipulationsversuche wahrnahm und sich bemerkbar machte. Daraufhin verließen zwei Personen, vermutlich Jugendliche im Alter von 17 bis 21 Jahren, fluchtartig zu Fuß das Gelände. Die beiden Täter trugen OP-Masken, wodurch der Mund- und Nasenbereich verdeckt wurde. Es blieb lediglich beim Versuch. An der Zugangstür zum Testcontainer entstand Sachschaden. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail unter pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei