Veröffentlicht am 8. März 2022 von wwa

HERDORF – Sachbeschädigung durch Lackkratzen der Straße „Kesselstruth“ in Herdorf

In der Nacht zum Montag, 07. März 2022, wurde ein Peugeot im Bereich der Straße „Kesselstruth“ in Herdorf beschädigt. Das Fahrzeug war vor dem Wohnhaus des Eigentümers abgestellt. Ein unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden kann von der Polizei noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Täter an die PI Betzdorf oder den Polizeibezirksdienst Herdorf. Quelle: Polizei