Veröffentlicht am 8. März 2022 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Pkw in der Johannes-Krell-Straße in Betzdorf

Im Tatzeitraum von Samstag bis Montag, 05. bis 07. März 2022, wurden an einem Pkw in der Johannes-Krell-Straße in Betzdorf Sachbeschädigungen begangen. Ein unbekannter Täter steckte Pyrotechnik hinter den vorderen Scheibenwischer. Der Böller beschädigte den Windschutzscheibenbereich. Weiterhin wurde ein Reifen zerstochen. Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei