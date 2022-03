Veröffentlicht am 8. März 2022 von wwa

WÖLMERSEN – Illegale Entsorgung von Altreifen in der Gemarkung Wölmersen

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 07. März 2022, über diverse Altreifen informiert, die illegal entsorgt wurden. Der Zeitpunkt dieser illegalen Ablagerung kann nicht zeitlich eingegrenzt werden. Die Altreifen wurden an einem Feldweg zwischen Wölmersen und Kettenhausen an einem Wirtschaftsweg auf Höhe „Auf dem großen Stück“ an einem abgelegenen Grundstück mit unbewohntem Objekt am Waldrand abgelegt.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-85-0 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen – örtliche Ordnungsbehörde