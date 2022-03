Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – „Neuwied blüht auf“ geht in die zweite Runde – Jeden Samstag locken bunte Highlights in die Innenstadt

„Die Sonne lacht und die Menschen in der Stadt beobachten das geschäftige Treiben, genießen ihren Kaffee oder ein Eis. Walk Acts, Musik und schöne Blumendekorationen verändern in diesem Frühling und Sommer noch einmal den Blick auf unsere Stadt.“ So beschreibt die Leiterin des städtischen Amtes für Stadtmarketing, Petra Neuendorf, die Sommerkampagne „Neuwied blüht auf“, die nach überzeugender Premiere im „Pandemiesommer“ 2021 nun in die zweite Runde geht. „Die Kampagne biete in diesem Jahr noch mehr Gründe, Neuwied zu besuchen“, kündigt Oberbürgermeister Jan Einig an. „Es wird bunt, genussvoll und zum Mitmachen einladen“, fasst Einig zusammen, was ab Mitte März in der Innenstadt angeboten wird.

Kernstück der Kampagne sind bunt bepflanzte Deko-Elemente, die sich wie ein roter Faden durch den öffentlichen Raum und die Schaufenster ziehen werden. Die Stadt stellt aus recyceltem Holz gefertigte Kisten in verschiedenen Größen zur Verfügung, die kreativ dekoriert und bepflanzt werden können. „Das einheitliche Deko-Konzept wird unseren Gästen zeigen, dass wir in Neuwied zusammenhalten, und lässt zugleich den Händlerinnen und Händlern Gestaltungsspielraum, ihre Produkte perfekt in Szene zu setzen“, erläutert Fabienne Mies, Mitarbeiterin des Amtes für Stadtmarketing.

Jeden Samstag wird in der Innenstadt etwas los sein. Ob Motto-Frühstück am ersten Samstag des Monats, Live-Musik am zweiten, Mitmach-Kunst am dritten oder ein ausgefallener Walk-Act am letzten Samstag des Monats: „Zwischen unseren in der Region sehr bekannten Großveranstaltungen wollen wir zusätzlich jede Woche etwas bieten, das die Menschen begeistert und neugierig macht auf die Fortsetzung“, erklärt Petra Neuendorf den Ansatz des Stadtmarketings.