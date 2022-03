Veröffentlicht am 7. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Neuwied blüht auf.

Strahlender Sonnenschein und frisch gepflanzte Kisten mit Frühjahrsblumen lassen beim ersten Blick auf die kommende Kampagne der Neuwieder Deichstadtfreunde und des Stadtmarketings bei der Vorstellung am Luisenplatz auf eine tolle Zeit hoffen. Das Neuwieder Stadtmarketing stellt nicht nur verschiedenste Aktivitäten zwischen Musik- Kunst- Modeschauen und Kulinarischen Höhepunkten an den Samstagen zwischen März und September vor, sondern hat sich auch Gedanken um die Dekoration der City gemacht. Hier bekommen ausgediente Paletten ein neues Leben als Strandkorb Blumenkiste und Säule. Darin sollen in den Jahreszeiten zwischen Tulpen, Geranien und Herbstastern die Neuwieder Innenstadt zum Aufblühen bringen und die Aufenthaltsqualität steigern.

Samstags lohnt es sich in die Innenstadt zu kommen lässt Neuwieds Oberbürgermeister Einig wissen. Ab dem 19 März wird hier immer was geboten. Unter dem Motto Frühjahrserwachen gibt es viele Attraktionen zwischen 12 .00 und 14 .00Uhr. Die Neuwieder Deichstadtfreunde, der Zusammenschluss der Geschäftsinhaber haben sich im Vorfeld schon einiges überlegt, um ihre Kundschaft zu überraschen. Hierzu erörtern Kevin Leopold vom Modehaus Sinn und Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft Deichstadtfreunde die kommende Kampagne. Beim Vorausblick auf die bunte Blumendeko dürfte es sich lohnen mal wieder durch die Stadt zu bummeln. Auch wenn man genug in den Schränken hat und eigentlich nichts braucht, lässt sich bei den aktuellen Angeboten immer was finden was man unbedingt haben muss, um das Leben noch schöner zu machen. (mabe) Fotos: Marlies Becker