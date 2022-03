Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

WISSEN – Herren siegen in Neustadt – SF Neustadt – SSV95 Wissen 24:32 (10:13)

Im ersten Spiel des Jahres stand dieselbe Paarung auf dem Programm wie beim letzten Spiel vor der Coronabedingten Zwangspause im November des Vorjahres. Dieses konnte nach überragender Leistung überraschend deutlich gewonnen werden. Für das Spiel in Neustadt machte man sich auf ein hartes Stück Arbeit gefasst, bei dem Trainer Schmidt auf 13 Spieler zurückgreifen konnte.

Die Anfangsphase gehörte den Neustädtern. Der SSV wirkte in der Abwehr unabgestimmt und im Angriff hektisch und fahrig. Entsprechend gelang es den Hausherren mit 5:2 in Führung zu gehen. Dies nahm Steffen Schmidt zum Anlass, nach zehn Minuten seine erste Auszeit zu nehmen, um die Fehler anzusprechen. Dies zeigte Wirkung und vor allem die Abwehr verbesserte sich. Im Zusammenspiel mit dem Torhüter konnte der Rückstand verringert werden. Durch einen 7:0-Lauf von der 17. bis 24. Minute konnte der SSV erstmalig in Führung gehen (7:8) und diese weiter ausbauen (7:12). Bis zur Halbzeit ließen die Gäste wieder etwas nach, sodass der Vorsprung wieder bis auf drei Tore schmolz (10:13).

Der zweiten Spielabschnitt startete seitens SSV mit ordentlicher Konzentration. Die Gastgeber beschäftigten sich zunehmend mit dem Schiedsrichter und dessen konsequenter Bestrafung in Form von Zeitstrafen. Die sich daraus ergebenden Lücken wusste die Wissener zu nutzen und kamen zu recht einfachen Toren. Es gelang den Vorsprung nach 35 Minuten auf sieben Tore zu vergrößern (11:18) und diesen auch nicht mehr kleiner als sechs Tore werden zu lassen. Zu gering war auch die Gegenwehr der dezimierten Hausherren, da nunmehr auch die Nahtstellen der 5:1-Abwehr besser attackiert wurden und es so zu Rückraum-Toren, Durchbrüchen und Abschlüssen über den Kreis kam.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der SSV eine gute kämpferische Einstellung zeigte, ohne dabei spielerisch glänzen zu können. Die Verteilung der Torschützen zeigt zudem, dass die Verantwortung zur Torgefahr von allen Spielern übernommen wird. Positiv zu vermelden ist, dass Max Walterschen nach verletzungsbedingter Pause sein erstes Ligaspiel für die Senioren bestreiten und sich ebenfalls in die Torschützenliste eintragen konnte. Es spielten: Reifenrath, Becher – B. Nickel (1), Scholz (4), Diederich (5/1), Brenner (3), C. Nickel (2), Demmer (4), Hering (1), Walterschen (1), P. Hombach (9/4), Gross, Rödder (2)

Während am kommenden Wochenende auch die Damen ins Handballjahr 2022 starten (12. März 2022, 17:00 Uhr in der RS+ Halle) müssen die Herren erst in zwei Wochen wieder im Spitzenspiel in Bendorf gegen den Tabellenführer ran.