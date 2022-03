Veröffentlicht am 7. März 2022 von wwa

LINZ – Wiedereröffnung des Friseursalons in der Senioren-Residenz Sankt Antonius

Die Frisur-Manufaktur Stephanie Neifer hat den Betrieb ihrer Zweigstelle in der Senioren-Residenz Sankt Antonius zum Ende Januar 2022 eingestellt. Die Seniorenresidenz dankt Frau Neifer für die mehr als zehnjährige Zusammenarbeit. Nach einer vierwöchigen Pause, die zur Renovierung und Neuausstattung des Salons genutzt wurde, konnte zum 01. März der Friseursalon wiedereröffnen. Es ist gelungen mit den Eheleuten Zeynep und Özkan Gümüs, das Betreiberehepaar des in Linz bereits seit mehreren Jahren ansässigen Friseursalons Hollywood Hair-Style als Nachfolger zu gewinnen. Im Rahmen einer kleinen Eröffnungsfeier begrüßte der Einrichtungsleiter Jörg Schneider-Ramseger die Eheleute Gümüs und wünschte viel Erfolg für das Gelingen des Projektes. Damit ist der Salon Hollywood-Hair-Style nunmehr an zwei Standorten in der Stadt Linz vertreten.

Als Gäste hatten sich auch die Vertreter des Heimbeirates, Erich Kölsch und Hannelore Simon und einige Bewohner der Senioren-Residenz zu der Feierstunde eingefunden. Kölsch, der sogleich auch der erste Kunde im neuen Salon war, wünschte ebenfalls viel Glück und drückte die Freude darüber aus, dass es innerhalb der kurzen Zeit gelungen ist den Salon wieder mit Leben zu erfüllen und somit das Dienstleistungsangebot, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Senioren-Residenz seit vielen Jahren schätzen, wieder genutzt werden kann. Bereits in den ersten Tagen konnte ein hoher Zuspruch festgestellt werden.

Foto: (v.l.): Zeynep Gümüs, Erich Kölsch, Jörg Schneider-Ramseger, Hannelore Simon, Özkan Gümüs