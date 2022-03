Veröffentlicht am 7. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Nächste Fischerprüfung am 3. Juni 2022 in Elkenroth

Die Kreisverwaltung Altenkirchen nimmt am 3. Juni 2022 unter Corona Bedingungen die nächste Fischerprüfung ab. Der Präsensunterricht unter Corona Bedingungen findet an vier Wochenenden, beginnend am 7. Mai in Elkenroth statt. Anmeldeschluss bei der Kreisverwaltung Altenkirchen ist der 27. April 2022.