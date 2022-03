Veröffentlicht am 7. März 2022 von wwa

KOBLENZ-KÖLN – Am Puls der Zeit bei den Stromautobahnen – Kooperation von NKT und der Hochschule Koblenz an Hochspannungs-Gleichstrom-Erdkabeln

Um die elektrische Leistung der Windfarmen in Nord- und Ostsee in die Industriezentren nach Süddeutschland transportieren zu können, werden die Stromautobahnen Südlink und Süd-Ost-Link teilweise bereits realisiert. Da aber die neuen Erdkabel nicht nur installiert, sondern auch irgendwann einmal gewartet beziehungsweise im Falle eines Fehlers repariert werden müssen, haben das Unternehmen Nordiske Kabel og Traadfabriker (NKT) und die Hochschule Koblenz nun eine Kooperation vereinbart, die bereits einen Schritt weiterdenkt.

NKT stellt in Köln für große Streckenabschnitte der beiden Projekte die Hochspannungskabel her und verfügt bereits über das notwendige Know-How der Herstellung, der Verlegung und der Vor-Ort-Prüfung. Die Hochschule Koblenz unterstützt NKT dabei, neue Prüfverfahren zur Bestimmung des Isolationszustands von betriebsgealterten Kabeln weiter zu entwickeln und in der Praxis zu überprüfen. Auch bei der Fehlerortung und Fehleranalyse von Kabeldefekten an Gleichstrom-Erdkabeln kann NKT auf die Expertise der Hochschule Koblenz zurückgreifen.

„Im Gemeinschaftsprojekt mit der Hochschule Koblenz versuchen wir, Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu finden, die wir jetzt noch nicht haben, die aber definitiv auf uns zukommen werden“, so Senior Test Specialist Michael Haase, NKT Köln. „Einige der Diagnoseverfahren, die bei Wechselspannungs-Erdkabeln absoluter Standard sind und ein eindeutiges Bild von Fehlerursache und Fehlerort ergeben, sind bei Gleichspannung schlicht nicht nutzbar. Also testen, vergleichen und adaptieren wir andere Prüfverfahren, um den gleichen technischen Stand wie bei den Wechselspannungskabeln erreichen zu können“, erläutert Prof. Dr. Johannes Stolz von der Hochschule Koblenz.

Im Zuge der weiteren gemeinsamen Kooperation wurde daher ein mobiles 400 kV-Prüfsystem und ein zugehöriges Hochspannungskabel als Prüfling als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt, um die nötigen Anpassungen der Prüfverfahren im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten weiter zu untersuchen.

Foto: (v.l.): Prof. Dr. Johannes Stolz und Tim Evers, Elektrotechnik-Student und studentische Hilfskraft. (Foto: Hochschule Koblenz)