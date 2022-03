Veröffentlicht am 6. März 2022 von wwa

UNKEL – Betäubungsmittelfund bei Personenkontrolle in Unkel

Durch die Polizei Linz am Rhein wurden am Freitag, 04. März 2022, in der Anton-Limbach-Straße in Unkel im Rahmen von Betäubungsmittelkontrollen zwei Jugendliche kontrolliert. Bei einem 15jährigen konnte Cannabis im unteren Grammbereich sichergestellt werden. Es erwartet ihn jetzt eine Strafanzeige bzgl. des Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Quelle: Polizei