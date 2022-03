Veröffentlicht am 6. März 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfall auf der B 42 bei Linz am Rhein

Freitagnachmittag, 04. März 2022, gegen 15:09 Uhr befuhren mehrere Verkehrsteilnehmer die B 42 aus Fahrtrichtung Linz am Rhein in Richtung Erpel. Aus der Verkehrskolonne heraus versuchte der 20jährige Unfallverursacher mehre Fahrzeuge, zu überholen. In Folge kam es zu einem Verkehrsunfall, weil ein Verkehrsteilnehmer auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der Unfallverursacher musste ausweichen und geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern fuhr frontalfahrt in eine Schutzplanke, wodurch der Pkw nicht unerheblich beschädigt wurde. Quelle: Polizei