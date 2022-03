Veröffentlicht am 5. März 2022 von wwa

NIEDERBIEBER – „Beten wirkt“: Pfadfinder laden zum Friedensgebet ein

Zum Friedensgebet unter dem Motto „Beten wirkt“ laden die Pfadfinder vom Stamm Sankt Bonifatius am Sonntag, 6. März um 16 Uhr in die Bonifatiuskirche in Neuwied-Niederbieber ein. Da sie das Friedenslicht aus Bethlehem bis heute aufbewahren, werden sie es auch dort als Licht in der Dunkelheit ausgeben – wer möchte, kann dazu einen Leuchter oder eine Kerzenlaterne mitbringen.