VALLENDAR – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort am Jugendzentrum in Vallendar

Donnerstag, 03. März 2022, zwischen 09:30 und 16:00 Uhr, parkte eine Frau ihren Dacia am Jugendzentrum in Vallendar. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken ihren Dacia an der Stoßstange hinten links. Der Verursacher entfernte sich danach unerkannt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Quelle: Polizei