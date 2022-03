Veröffentlicht am 6. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Die LEADER-Region Westerwald-Sieg macht sich auf, das erste Wir-Dorf in Deutschland zu gründen: www.wir-dorf.de – In einer Zeit der gesellschaftlichen Vereinzelung wagen die Initiatoren des Wir-Dorfs den Gegenentwurf: Gemeinsam statt einsam! Teilen! Verändern! Erfinden! Um in Gemeinschaft den Krisen der Gegenwart und der Zukunft zu trotzen.

„Stell Dir vor, wir bauen ein Dorf ohne Grenzen und Du machst mit”. So lautet der Claim der Initiative, die seit Januar 2022 über LEADER-Mittel gefördert wird. Bislang ist das Wir-Dorf als LEADER-Projekt der Lokalen Aktionsgruppe Westerwald-Sieg vor allem eine Idee. Und der Beginn einer Vision: Bis zum Ende der Förderphase im April 2023 suchen die Macherinnen und Macher nach Menschen in der Region, die offen sind für das große Experiment. Die Idee: Ein Dorf, das sich nicht entlang territorialer Grenzen definiert, sondern über Wir-Strukturen und Wir-Kulturen, getragen von all jenen, die sich beteiligen.

„Die Zukunft gehört dem Lokalen“, glaubt Anna Mauersberger, Gründerin des Labors für gesellschaftliche Herzensbildung HeartWire. „Wir befinden uns gesellschaftlich in einer Zeit voller Umbrüche, auf die wir nur gemeinschaftlich antworten können. Dafür brauchen wir aber den persönlichen Kontakt, die Bereitschaft, Ressourcen miteinander zu teilen und eine gemeinsame Vision.“ Die Sozialunternehmerin, die vor drei Jahren aus Berlin in den Westerwald zog, träumt von einer SoLaWi – einer Solidarischen Landwirtschaft, von Pop-Up-Stores und Kunst-Aktionen in gewerblichem Leerstand, von Wohn-Projekten für Jung und Alt. Oder klugen und crowd-gefundeten Ideen gegen den sterbenden Wald. „Letztendlich hängt der Erfolg unserer Idee aber von Land und Leuten ab. Ohne die Bereitschaft der Westerwälderinnen und Westerwälder, ihre Region aktiv zu gestalten, kann es kein Wir-Dorf geben”.

Gesucht werden derzeit Flächen aller Art: Leerstände in den Innenstädten, die intelligent und gemeinwohlorientiert umgenutzt werden können. Landwirtschaftliche Höfe und Flächen, die sich für eine bedarfsgerechte und kleinräumige Landwirtschaft eignen. Oder Wohn- und Arbeitsraum für neue Formen des Zusammenlebens und Arbeitens, permanent oder zur Miete. Die Macherinnen und Macher versprechen im Gegenzug Hilfe bei der Konzeptfindung und Realisierung sowie Zugang zu einem überregionalen Netzwerk von Kreativen im Bereich der innovativen Regionalentwicklung.

Lukas Dörrie, Regionalentwickler für die LEADER-Region Westerwald-Sieg, der das Wir-Dorf mit Anna Mauersberger ins Leben rief, erklärt: „Wir möchten zusammen mit den Menschen aus der Region an einem Tisch sitzen und innovative Projekte entwickeln, die wiederum positiv in die Region hineinwirken werden. Wir können Impulse setzen und Menschen zusammenbringen, wir wissen um Fördermöglichkeiten und sind Expertinnen und Experten im Projektmanagement”. Für ihn ist das Wir-Dorf ein Angebot an alle, die Lust haben, neue Wege zu erproben. Dazu inspiriert haben ihn Projekte wie der Summer of Pioneers oder die Studie „Über Morgen“ des Netzwerks Zukunftsorte, die andernorts bereits erfolgreich vormachen, dass soziale und ökologische Innovationen und der ländliche Raum zusammengehören.

Dietmar Henrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg), freut sich über das kreative Engagement in seiner Region – und erinnert sich an den Sozialreformer, Entrepreneur und Genossenschaftsbegründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der 1818 in Hamm geboren wurde: „Es braucht große, mutige Ideen, um wirklich etwas zu verändern. Das Wir-Dorf ist eine solche.”

Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Teilnahme: www.wir-dorf.de oder mail an anna@heartwire.org. Ansprechpartner: Anna Mauersberger / HeartWire GbR, Labor für gesellschaftliche Herzensbildung, 0151 26928532 / anna@heartwire.org / www.heartwire.org. Lukas Dörrie / LAG Westerwald-Sieg ℅ Kreisverwaltung Altenkirchen / 02681 8121 82 / doerrie@neulandplus.de / https://twitter.com/LukasDoerrie