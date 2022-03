Veröffentlicht am 6. März 2022 von wwa

GEBHARDSHAIN – Noch freie Plätze beim Workshop: Die wunderbare Welt der Farben

Beim Workshop „Wunderbare Welt der Farben“, den die Kreisjugendpflege am 19. März in Gebhardshain anbietet, gibt es noch einige freie Plätze. Darum geht es: Wie entstehen Höhlenmalereien? Kann man aus Steinen Farben herstellen? Obst und Gemüse im Farbkasten? Mit Tieren malen? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen gemeinsam Farben aus allen möglichen Materialien her und benutzen sie, um eigene, tolle Bilder zu malen. Der Workshop findet in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr in den Räumen der Westerwaldschule statt.

Eingeladen sind Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Anmeldungen und weitere Infos: Jenny Weitershagen, Kreisverwaltung Altenkirchen, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541.