Veröffentlicht am 5. März 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Orgelmesse in Friesenhagen

Seelsorgebereichsmusiker Dr. Dirk van Betteray spielt am Sonntag, 06. März 2022, ab 09.30 Uhr eine Orgelmesse in Friesenhagen zur Einstimmung auf die Fastenzeit. Die aus Frankreich kommende Tradition der Orgelmesse ersetzt den Gemeindegesang an verschiedenen Stellen durch besondere Orgelwerke. Dirk van Betteray hat dabei lauter Werke ausgewählt, die den Luther-Choral „Aus tiefer Not, schrei ich zu dir“ zum Thema haben. Es erklingen Werke von Bach, Zachow, Reger, Kropfreiter und als Hauptwerk der erste Satz aus der Orgelsonate Nr. 3 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Am Ausgang wird um eine Spende für die Kirchenmusik gebeten. Es gelten die Coronaregeln für Gottesdienste. Der Eintritt ist frei. Türkollekte zugunsten der Kirchenmusik.

Samstag, 05. März, 17 Uhr in St. Joseph Lichtenberg

Sonntag, 06. März, 9.30 Uhr in St. Sebastianus Friesenhagen

Samstag, 12. März, 17 Uhr in St. Bonifatius Wildbergerhütte

Sonntag, 13. März, 9.15 Uhr in St. Mariä Heimsuchung Holpe