Veröffentlicht am 5. März 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Hilfsaktion für den ukrainischen Katastrophenschutz

Der Landesfeuerwehrverband (LFV) Rheinland-Pfalz ruft zur Unterstützung einer Hilfsaktion für den ukrainischen Katastrophenschutz (DSNS) auf. In einer gemeinsamen Aktion möchte der LFV die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Cochem bei der Sammlung von benötigten Materialien unterstützen.

Der ukrainische Katastrophenschutz verfügt über rund 80.000 Einsatzkräfte, die logistisch hervorragend organisiert sind und sich auf dem gesamten Territorium der Ukraine befinden. Sie haben einen sehr guten und aktuellen Überblick und sind die primären Einsatzhelfer für die Rettung von Verwundeten, das Löschen der Brände und die Versorgung der Zivilbevölkerung.

Durch direkte Kontakte in den Katastrophenschutz der Ukraine können Hilfsgüter ohne Zollformalitäten an beliebigen Grenzpunkten der polnisch-ukrainischen oder der rumänisch-ukrainischen Grenze angeliefert werden, wo sie vom ukrainischen Katastrophenschutz oder dem Roten Kreuz abgeholt und ins Landesinnere verbracht und verteilt werden. Der ukrainische Katastrophenschutz verfügt nicht nur über die Leute, sondern auch über die logistischen Mittel, was es ermöglicht, so lange wie möglich die Zivilbevölkerung in der Ukraine direkt unterstützen zu können.

Die benötigten Hilfsgüter sind folgend aufgeführt:

Medizinische und allgemeine Hilfsgüter Rettungsequipment Verbandstoffe / Binden / Mull in versch. Größen Spritzen (verschiedene Größen) Systeme für die intravenöse Injektion Infusionslösungen, nicht fusionsfähige Lösungen (Ringerlösung, Hydroxyethylstärke) Gummihandschuhe in verschiedenen Größen Alkohol oder Antiseptika Antibiotika Blutstillende Mittel (Tranexamsäure) Analgetika (Schmerztabletten) Drehkreuze zum Stillen von Blutungen und Tourniquets Hämokons (Blutentnahmebehälter) Kühltaschen Nahtmaterial in verschiedenen Größen (Vikril, Seide, Kapron) Krankentrage Schienen zur Fixierung von Frakturen Intravenöse Katheter in verschiedenen Größen Medikamente: Insulin, Antischockmittel, Antibiotika Leichte Krankentrage Sanitätskästen Krankenbetten Baby-Windeln, Babynahrung Schlafsäcke Taschenlampen Lebensmittelpakete (speziell für Waisenhäuser) Splitterschutzjacken, Helme Wasserpumpen (schwimmend) Kettensägen Pneumatische Anlagen (Luftgebläse), Pneumatische Werkzeuge Hydraulikaggregate (hydraulische Werkzeuge) Feuerlöschschläuche Feuerlöschdruckschlauch d – 51 mm. Feuerlöschschlauch d – 77 mm. Feuerlöschdruckschlauch d – 150 mm. Feuerwehrschutzhelme Feuerwehr-Schutzanzug Feuerwehr-Schutzhandschuhe Feuerwehrstiefel Hitze-reflektierende Anzüge Wärmebildkameras Bewegungsmelder Elektrische Generatoren Tarnmatten Thermounterwäsche medizinische Bahre trockene Verpflegung Feldbetten (Klappbett) Multifunktionswerkzeug „HOOLIGAN“ Feueräxte Rettungsseile 30-50 m

Menschen, die helfen wollen, werden gebeten die benötigten Materialien, wenn möglich auf Paletten, bis zum 4. März zu liefern an:

Forstbetrieb Herter GmbH

Zum Fuchsloch 5

56253 Treis-Karden

Ansprechpartner: Lars Bogdanski (0170-9155655)

Um die Anlieferung so reibungslos wie möglich zu halten, wäre es sinnvoll, die Hilfsgüter vorab innerhalb des Kreises zu sammeln.