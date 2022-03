Veröffentlicht am 5. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Atem und Stimme – Mehr Wohlbefinden durch bewusstes Atmen – Kostenfreies Online-Seminar für Krebspatienten am 8. März

Ein gesundes Körpergefühl ist die Grundlage für einen frei fließenden Atem und eine frei fließende Stimme. Was sich so selbstverständlich anhört, ist in der praktischen Umsetzung jedoch häufig gar nicht so einfach. Um die Kraft eines befreienden und bewussten Atems erfahren zu können, ist es wichtig der sonst automatisch im Unterbewusstsein ablaufenden Atmung und damit auch dem Körper und der Stimme gezielt Aufmerksamkeit zu widmen.

Im Seminar „Atem und Stimme“ für Krebspatienten erläutert die Sängerin und Stimmbildnerin Juliane Berg in einer klaren, bildhaften Sprache das komplexe Zusammenspiel von Haltung, Atmung und Stimme. Ergänzend werden verständliche und gut umsetzbare Übungen erklärt und gemeinsam geübt, um so das gesamte Wohlbefinden zu steigern.

Die kostenfreie Online-Veranstaltung findet am 8. März von 18.00 bis ca. 19.30 Uhr statt. Um Anmeldung unter der Rufnummer (02 61) 9 88 65 – 0 oder per E-Mail (koblenz@krebsgesellschaft-rlp.de) wird gebeten. Die Zugangsdaten werden nach Eingang der verbindlichen Anmeldung verschickt. Weitere Informationen zu diesem Vortrag und weitere Veranstaltungshinweise unter www.krebsgesellschaft-rlp.de sowie auf den Facebook- und Instagram-Seiten der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz.