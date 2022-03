Veröffentlicht am 5. März 2022 von wwa

VETTELSCHOSS – Diebstahl von Überwachungskameras an Schießanlage

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag, 03. März 2022, kam es in Vettelschoß, an der Schießanlage – Ortsausgang Richtung Elsaff – zu einem Diebstahl von zwei Überwachungskameras.

Die Polizei Linz ersucht um Hinweise zu dieser Straftat. Der Zuweg zu dem Gebäude ist mit einer Schranke gesichert und nicht befahrbar. Möglicherweise ist ein abgestellter PKW vor der Schranke aufgefallen, oder es gibt sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen im vermuteten Tatzeitraum. Hinweise unter der 02644-9430 an die Polizei in Linz. Quelle: Polizei