Veröffentlicht am 4. März 2022

LINZ (Rhein) Erneute Nutzung von Falschgeld in Linz am Rhein

Wie bereits in der VG Unkel, so wurde am Mittwoch, 02. März 2022, auch in Linz Falschgeld in Verkehr gebracht. Wie der Polizei erst am Donnerstag bekannt wurde, zahlten unbekannte Täter mit falschen 50 Euro Banknoten in einem Drogeriegeschäft in Linz.

Wie im ersten Falle, handelte es sich auch hier um Falsifikate mit dem bezeichneten Zahlwert. Die Polizei Linz ersucht dringend darum, mit entsprechender Aufmerksamkeit zu reagieren, sollte ein „50ziger“ angenommen werden. Insbesondere bei ungewöhnlichen Wünschen nach Wechselgeld, oder Zahlung kleinerer Waren mit einem solchen Schein ist es angezeigt intensiv zu prüfen, ob es sich um einen echten Geldschein handelt. Quelle: Polizei