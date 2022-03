Veröffentlicht am 4. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bei uns piept´s wohl!? – Durchs KOMPA flatterten in der Winterferienbetreuung die Wildvögel

In den Winterferien vom 21. bis 25. Februar 2022 fand im KOMPA Ev. Kinder- und Jugendzentrum Altenkirchen eine abwechslungsreiche, vom Kreisjugendamt Altenkirchen geförderte Ferienbetreuungswoche statt. Alles drehte sich um das Thema Wildvögel, die leider zeitgleich mit dem Insektensterben drastisch in der Natur verschwinden. Mit dem Bau von Nistkästen, einem Livestream einer Vogelfutterstelle in Recke/NRW, dem Herstellen von Futtertassen, gefüllt mit Rindertalg und hochwertigem Vogelfutter, wurden die Kinder neben vielen Infos für das Thema sensibilisiert. Aber auch Entspannung und Spiel kamen wie immer nicht zu kurz. In der Wied Scala Neitersen hatten alle Spaß an einem spannenden Animationsfilm über einen kleinen Sperling, der im Herbst nach Afrika fliegen wollte, weil er dachte, er sei ein Storch. Spieleangebote auf dem Marktplatz und Schlossplatz und Waveboard-Fahren am KOMPA waren für alle wichtig, die sich richtig auspowern wollten. Fotos: KOMPA