Veröffentlicht am 20. März 2022 von wwa

KOBLENZ – Wanderausstellung zum Deutschen Ziegelpreis gastiert vom 28. März bis 8. April an der Hochschule Koblenz

Der Deutsche Ziegelpreis zeichnet jedes Jahr herausragende Architektur und Ingenieurbaukunst aus, die aus energetisch vorbildlichen und gestalterisch überzeugenden Ziegelbauten besteht. Die Gebäude sollen dem nachhaltigen Bauen verpflichtet sein und positiv zur Gestaltung des öffentlichen Raumes beitragen. Die flankierende Wanderausstellung zum Deutschen Ziegelpreis 2021 gastiert deutschlandweit an ausgesuchten Hochschulen und Universitäten. Gezeigt werden prämierte, energieeffiziente Bauten, die das gestalterische Potenzial des traditionellen Baustoffes Ziegel erkennen lassen. Vom 28. März bis 8. April wird die Ausstellung am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz, Konrad-Zuse-Str. 1, zu sehen sein. Die Vernissage findet am 28. März um 18 Uhr statt.

Die Ausstellung zum Deutschen Ziegelpreis 2021 gastiert auf ihrer Wanderschaft zwei Wochen lang an der Hochschule Koblenz und zeigt – einschließlich der prämierten Projekte – eine große Auswahl aus insgesamt fast 150 eingereichten Projekten, sowie die Gewinner des Fritz-Höger-Preis 2020 auf 15 Stelen. Thomas Spranger vom Architekturbüro Max Dudler aus Berlin, welches mehrfach ausgezeichnet wurde, eröffnet die Ausstellung: Das Team erhielt beim Deutschen Ziegelpreis 2021 für das Eisenbahnmuseum Bochum eine Anerkennung und wurde beim Fritz-Höger-Preis 2020 für die Stadtbibliothek Heidenheim als „Winner Silver“ in der Kategorie Öffentliche Bauten, Freizeit und Sport prämiert.

Am Montag, den 28. März um 18 Uhr startet die Wanderausstellung unter der Schirmherrschaft von Prof. Ulof Rückert, Dekan des Fachbereichs bauen-kunst-werkstoffe, am RheinMoselCampus der Hochschule mit einer Vernissage im Oberlichtsaal (Raum N 105). Darauf folgt ein Umtrunk im Foyer mit anschließender Besichtigung der Wanderausstellung in Raum M 108.

Für den Besuch der laufenden Ausstellung sowie der Vernissage gilt die 3G-Regel sowie das Tragen einer medizinischen Maske. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für den Besuch der Eröffnungsvernissage am 28. März ist eine Anmeldung unter www.hs-koblenz.de/architektur/aktuelles/anmeldung-deutscher-ziegelpreis-2021 nötig.

Der Deutsche Ziegelpreis 2021 wurde vom Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI), jetzt Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, der Bayerischen Architektenkammer als Kooperationspartnerin bereits zum fünften Mal verliehen. Unter www.deutscher-ziegelpreis.de sind die gesamten Ergebnisse und eingereichten Arbeiten, sowie die digitale Dokumentation zum Deutschen Ziegelpreis 2021 zu finden.