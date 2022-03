Veröffentlicht am 4. März 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Pkw fährt im Roniger Weg in Linz in Grundstücksmauer

Dienstagabend, 01. März 2022, kam ein 38jähriger Pkw-Fahrer auf dem Roniger Weg in Linz von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer eines Wohnhauses. Quelle: Polizei