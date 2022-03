Veröffentlicht am 4. März 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Streitigkeiten im Straßenverkehr endete im Handgemenge

Dienstagnachmittag, 01. März 2022, gerieten ein 60jähriger Pkw-Fahrer und ein 66jähriger Radfahrer auf dem Maarweg in einen Streit. Ursächlich hierfür, so die Polizei, dürfte gewesen sein, dass der Radfahrer sich von dem Pkw-Fahrer bei der Begegnung bedrängt fühlte. Im Anschluss gerieten beide Kontrahenten derart in Streit, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Quelle: Polizei